التنسيقية تنظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.

عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.

كما شارك في المؤتمر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.