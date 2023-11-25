عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي  لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.

عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية. 

كما شارك في المؤتمر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.

النائبة دعاء عريبي حزب المؤتمر الغربية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: موقف السيسي المتصدي لتهجير الفلسطينيين يماثل ما فعله السادات لاستعادة الأرض

انذار لنصر رونالدو.. الهلال يحقق إنجازا لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي

67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري

حكم دخول الحمام بموبايل عليه قرآن أو خاتم عليه لفظ الجلالة.. اعرف آراء الفقهاء

أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

تعرف على أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فوائد تناول الثوم في الشتاء

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ