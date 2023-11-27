البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية حول تحسين إنتاج الموالح

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابع لجامعة الدول العربية، دورة تدريبية لقسم بحوث الموالح بعنوان : " تحسين إنتاج الموالح "، وذلك

تحت رعاية : ا.د أحمد حلمى حسين - مدير معهد بحوث البساتين، ا.د رمضان محمد محمد - وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، ا.د هاله محمد الخياط - رئيس قسم بحوث الموالح.

تنعقد الدورة التدريبية بمقر ديوان معهد بحوث البساتين من الأثنين 27 نوفمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، ونظراً لأهمية محصول الموالح في مصر والعالم حيث تعتبر الموالح هى المحصول الأول فى مصر من حيث الإنتاج والمساحة المنزرعة نظراً لما تتمتع به من مزايا اقتصادية وتصديرية عن أنواع الفاكهه الأخرى حيث تحتل مصرالمركز التصديرى الأول عالمياً وتبلغ مساحة الموالح المنزرعة فى مصر 456 ألف فدان، المثمر منها 415 ألف فدان، وتنتج 4.5 مليون طن ثمار سنوياً.

وتهدف هذه الدورة إلى التوعية بالمعاملات الزراعية التي تحسن الإنتاجية والجودة لمحصول الموالح في ظل التغيرات المناخية.

وتدور محاور الدورة حول الطرق المثلى للإدارة المتكاملة للمزارع وذلك للحصول على أعلى إنتاج وأفضل جودة ثمار وذلك من خلال الموضوعات التالية :-

رى المزارع - تكنولوجيا تسميد الأشجار - تربية وتقليم الأشجار - دور الأحزمة الشجرية فى حماية الأشجار من آثار التغيرات المناخية وتوفير كميات المياة - المعاملات التى تؤدى إلى تحسين الإنتاج وجودة الثمار - مشاكل بساتين الموالح - إستخدام منظمات النمو - إدارة مزارع الموالح فى ظل التغيرات المناخي.