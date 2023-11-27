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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التنمية الاجتماعية السوداني: منطقتنا تواجه أحداثا جسام تتطلب العمل العربي المشترك

اجتماع المجلس العربي
اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية

أكد وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان أحمد آدم بخيت، رئيس الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، أن الآمال معقودة على الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في تحقيق العديد من الإنجازات لدولنا العربية، في ظل ما تشهده العديد من الدول العربية من تحديات تتطلب العمل المشترك والدؤوب.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية السوداني خلال كلمته في أعمال الدورة الخامسة المجلس العربي للسكان والتنمية بجامعة الدول العربية، أن الأحداث الجسام التي تشهدها منطقتنا العربية وما يحدث في غزة من نضال لمواجهة الاحتلال، لفت انظار العالم لتلك القضية التي لا تنسى، كذلك ما تشهده جمهورية السودان من حرب شرسة تخوضها الدولة ضد العناصر المتمردة، مؤكدا على ضرورة تعافي السودان من تلك الأزمة.

وشدد على الدور الكبير الذي ستوليه دولة السودان لانجاح تلك الدورة من أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية، لخدمة القضايا العربية والنهوض بها.

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التنمية الاجتماعية الدول العربية العمل العربي المشترك جامعة الدول العربية دولة السودان

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