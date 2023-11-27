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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتر احتياجاتك| البيض بـ 116.. الدواجن 60.. والذهب يسجل 2,387 جنيها للجرام

صدى البلد

 

الطماطم تسجل 6 جنيه في سوق العبور


 

الدواجن البيضاء تصل إلى 60 جنيها للكيلو


 

كرتونة البيض الأبيض بـ 116 جنيها


 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,387 جنيها للشراء

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-11-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

اسعار الخضراوات اليوم

 

وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 15 جنيه للكيلو، والبصل إلى 20 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 12 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 10 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 7 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 7 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6.5 جنيهات، والألوان 28 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 9 جنيه.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 14 جنيه، و البامية 38 جنيها، والثوم 40 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين
 


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 8 جنيهات والليمون البلدي 9.5 جنيه، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 11 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 14 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.

 


أسعار  الدواجن  والبيض

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم
 


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  60 جنيهًا للكيلو.


والدواجن الساسو ما بين 78 و 80 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و 116 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 118 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 و 138 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيها.  

 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,765 جنيها للبيع و 2,785 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,160 جنيها للبيع و 3,183 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,370 جنيه للبيع و 2,387 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,843 جنيه للبيع و 1,857 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22,120 جنيه للبيع و 22,280 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 98,276 جنيه للبيع 98,987 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,160,000 جنيه للبيع، و 3,182,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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