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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بحلايب يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة حلايب، اجتماعًا تنظيميًا بمقر الحزب بمدينة حلايب، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمدينة. 

 

أكد الشيخ علي حسن، أمين الحزب وشيخ مشايخ حلايب، أن الاجتماع تطرق للنقاش حول الاستعدادات للاستحقاق الرئاسي القادم ومناقشة تكليفات الحزب على مستوى المحافظة، والاستعداد للحشد للمؤتمر الحزبي الكبير بالمحافظة والمقرر له الثلاثاء القادم بمدينة الغردقة. 

 

 وأكد أمين التنظيم بالمدينة، أن جميع قيادات الحزب والقواعد الحزبية بمدينة حلايب، خلال الاجتماع وقوفهم خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا للطفرة في التنمية التي لمسها أهل حلايب منذ 2014 في كل مناحي الخدمات والبنية التحتية والإسكان والصحة.

الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي مدينة حلايب مستقبل وطن

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