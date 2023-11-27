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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممر شرفي لمحافظ جنوب سيناء بعد حصوله علي الدكتوراة .. صور

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

استقبل عدد من الشباب والفتيات بجنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في شكل ممر شرفي في مدخل مبني ديوان عام محافظة جنوب سيناء فور وصوله عائدا من القاهرة بعد حصوله علي الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا .


كانت رسالة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.


وأجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، 
 

ونوقشت الدكتوراة في قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور كبير من الوزراء والمحافظين وعدد من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء.


تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ، 
وقال اللواء خالد فودة إن هذه الرسالة لاعلاء قيمة العلم في التنمية و من إن يضرب المثل للاجيال القادمة وخاصة ابناء سيناء إن العلم اساس كل تقدم وتنمية تحدث علي ارض الواقع .
 

فودة ينال الدكتوراه

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ممر شرفي

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جنوب سيناء ممر شرفي فودة دكتوراه الأكاديمية

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