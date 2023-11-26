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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفا في كباية.. بائع «حمص الشام» بطور سيناء يجذب الزبائن بعربة قطار|شاهد

بائع حمص الشام
بائع حمص الشام

محمد عبد الحميد الشهير بأبو بكار بائع حمص الشام بطور سيناء الذي صمم عربة "حمص شام " علي شكل جرار قطار مُضاءة بأنوار خافتة مزينة بكل أنواع المسليات و الترمس  والذرة . 
يقول أبو بكار إنه في الصيف يبيع الترمس و الآيس كريم وفكر في تغير شكل العربة في الشتاء لتمنح شعوراً بالدفء بالإضاءة مشيرا إلي أن حمص الشام بالفلفل السوداني والليمون من "قدرة " الحمص المثبتة علي السيارة والنار تحتها بشكل دائم . 


وأضاف عبد الحميد إأه يهتم بمهنته وجودتها مشيراً إلى أنه يمشي يوميًا أكثر من 20 كيلو مترًا سعيًا علي رزقه ويفكر في تركيب ماكينة سكوتر لعربة حمص الشام لأنه يجر سيارته بصعوبة في الشوارع المرتفعة، مشيرا إلي أن تطوير عربة الحمص التي تعتبر كل دخله، حتى يلقي رضا زبائن طور سيناء وسعادتهم  .
وأضاف ابو بكار أنه جاء من اسوان حتي جنوب سيناء واستقر في طور سيناء ويسعي علي لقمة عيش من أجل أولاده مشيرا إلي أن أهالي طور سيناء طيبون ووقفوا معه. 
 

بائع حمص الشام

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جنوب سيناء طور سيناء بائع حمص الشام جرار قطار

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