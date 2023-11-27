إنقاذ طفلتين من إجراء عملية الختان في دار السلام بسوهاج

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، طفلتين تتراوح أعمارهن ما بين 11 عامًا و14 عام، من إجراء عملية الختان لهن، حيث كان من المُقرر إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكان قد ورد بذلك بلاغات على خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للطفلتين تتراوح أعمارهن بين 11 عامًا و14 عام، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعيه لحماية الطفل بمركز دار السلام أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية.

حماية الطفل بمحافظة سوهاج

وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم، بعدم إجراء عملية الختان لهن في اي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مُخالفة ذلك، وأنهم في حالة نيتهم إجراء عملية الختان بعد توقيعهم تلك الإقرارات، سيتم عمل مُذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة.

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما قامت اللجنه بتوعية أولياء الأمور بخطورة واضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الابلاغ عن أي خطر أو اي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، والمهندسة لمياء فتحي مقرر اللجنة العامه لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، وتوجيهات المحاسب محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام.