عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ طفلتين من إجراء عملية الختان في دار السلام بسوهاج

صدى البلد

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، طفلتين تتراوح أعمارهن ما بين 11 عامًا و14 عام، من إجراء عملية الختان لهن، حيث كان من المُقرر إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكان قد ورد بذلك بلاغات على خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للطفلتين تتراوح أعمارهن بين 11 عامًا و14 عام، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعيه لحماية الطفل بمركز دار السلام أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية.

تحرير 81 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

إصابة شخصين في تصادم دراجة بخارية وربع نقل في سوهاج

حماية الطفل بمحافظة سوهاج

وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم، بعدم إجراء عملية الختان لهن في اي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مُخالفة ذلك، وأنهم في حالة نيتهم إجراء عملية الختان بعد توقيعهم تلك الإقرارات، سيتم عمل مُذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة.

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما قامت اللجنه بتوعية أولياء الأمور بخطورة واضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الابلاغ عن أي خطر أو اي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج  ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، والمهندسة لمياء فتحي مقرر اللجنة العامه لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، وتوجيهات المحاسب محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عملية الختان الختان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

موضوعات متعلقة

11 جلسة علمية في المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي والزمالك | نجم أهلاوي يرحل نهاية الموسم.. مفاجأة حول مباريات السوبر المحلي.. وورطة لكولر قبل لقاء سموحة

إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

لافروف: الصراع الحالي في غزة أصبح قوة موحدة للعالم العربي الإسلامي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ