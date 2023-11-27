إصابة شخصين في تصادم دراجة بخارية وربع نقل في سوهاج

أصيب شخصين بإصابات مُختلفة متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع مصادمة بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع مصادمة بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'محمد ح.م.م' 24 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز العسيرات، اصطدم بالمواجهة بسيارة ربع نقل قيادة المدعو 'محمد م.ع.ص' 27 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من:" قائد الدراجة البخارية بكسر بالذراع والساعد الايسر، ومرافقه المدعو عبد الناصر م.ع 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، باشتباه نزيف بالبطن"، وأفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.