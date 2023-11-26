العثور على جثــ ـة أربعينية طافية بنهر النيل في سوهاج

عثر أهالي الرياينة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، على جثة طافية بنهر النيل، وتبين أنه جثمان سيدة في العقد الخامس من العُمر، ترتدي كامل ملابسها، مجهولة الهوية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بالعثور على جثة أربعينية طافية بنهر النيل بناحية الرياينة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین العثور على جثة أربعينية مجهولة الهوية طافية بنهر النيل بناحية الرياينة دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، ولم يعثر بملابسها على ثمة أوراق تفيد شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.