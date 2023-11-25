عاجل
هيئة الأسرى: مصير عدد غير معروف لمسجوني غزة ولا نعلم مكان تسلم المجموعة الجديدة إيرادات الأفلام أمس.. حسن الرداد في الصدارة وسكر الأخير النشرة الدينية| ردد 4 آيات كل ليلة لتنعم بـ نوم هادئ.. 10 أمور عجيبة تحدث لمن قرأ سورة يس من أول مرة «أدنوك» تدشن محطة فائقة السرعة بالإمارات للتزود بالهيدروجين الأخضر أخبار التعليم|منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات...الخشت لـ«صدى البلد»: وقف الدراسة بفرع الخرطوم يرجع للحرب الدائرة في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة ٤٠٠ طالب.. تجارة سوهاج تنظم ندوة بعنوان "مستقبلك صوتك.. انزل شارك"

صدى البلد

نظمت وكالة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، ندوة بعنوات “صوتك مستقبلك.. انزل شارك”، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، وإيمان إمام مدير المجمع الاعلامي بالمحافظة،  وعدد من الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الندوة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والقى الدكتور خالد عمران المحاضر بالندوة، محاضرة تناولت العديد من الموضوعات وأهمها التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية، مؤكدًا أن ما يجمعنا هو حب الوطن، خصوصا الشباب لكونهم يمثلون ما يقرب من ٦٠٪؜ من الشعب المصري وهم الاساس لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الأمان.

انطلاق قافلة بيطرية مجانية لقري حياة كريمة والأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج

ترشيح رسالة دكتوراة بعلوم سوهاج لجائزة علوم البيئة في فنلندا

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد الصغير،  أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعياً الشباب للتدريب الذي يؤهل فعلياً للمشاركة السياسية، وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر  أنه في نهاية الندوة تم الرد على استفسارات الطلاب التي تركزت حول معايير الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ذكر فيها الدكتور إبراهيم محمد أن من هذه المعايير البرنامج الرئاسي لكل مرشح، واستكمال خطط وبرامج التنمية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، إلى جانب الإستقرار والأمن الذي تشهده مصر في الأونة الأخيرة.

IMG-20231125-WA0020
IMG-20231125-WA0020
IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0026
IMG-20231125-WA0026
IMG-20231125-WA0030
IMG-20231125-WA0030
IMG-20231125-WA0032
IMG-20231125-WA0032
سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج كلية صوتك مستقبلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

ومن الزواج ما قـ تل.. سيدة تعاقب زوجها بطريقة بشعة في سوهاج

ترشيحاتنا

بسبب كروان مشاكل.. غرامة باهظة على منتج مسلسل بطن الحوت

مبادرة حكومية بشأن الدولار والعقارات.. ماذا قررت الحكومة لإنهاء أزمة النقد الأجنبي؟

مرسيدس CLA موديل 2023 بحالة الزيرو .. للبيع بهذا السعر

أول تعليق من إيران بشأن اتهامها بالهجوم على سفينة لملياردير إسرائيلي

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الإستشارية لمشروعات الوزارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ