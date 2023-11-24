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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ترشيح رسالة دكتوراة بعلوم سوهاج لجائزة علوم البيئة في فنلندا

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم  ترشيح رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة الفت ثروت المدرس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة سوهاج، لجائزةأفضل رسالة دكتوراه في علم البيئة والبيولوجيا التطورية في فنلندا للعام الدراسي 2022-2023.

وأضاف أن هذه الرسالة لاقت اهتمامًا بارزًا وتغطية إعلامية واسعة في المجلات المحلية بشرق فنلندا، إلى جانب أنه تم نُشر مقال باللغة الفنلندية في مجلة (Karjalainen journal) يسلط الضوء علىها.

وقال الدكتور حسان النعماني، إنه تم  التركيز على أهمية الرسالة والمساهمة البارزة التي قدمتها في مجال بيئة المياه العذبة، حيث أن  رسالة الدكتوراة قدمت معلومات جديدة كمية يتم مناقشتها لأول مرة عن تكاثر نوعين من محار الماء العذب الشائعين في المياه العذبة في أوروبا وفنلندا، وهما Anodonta anatina وUnio tumidus.

كما تسلط الرسالة الضوء على العلاقة المشتركة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إنتشار الطفيليات في إنخفاض النشاط الإنجابي لنوع Anodonta anatina، مما يشير إلى أنه من الأنواع المهددة بالانقراض خلال ارتفاع درجة حرارة المناخ المتوقع (الاحتباس الحراري).

وأكد "النعماني" أن هذه الرسالة توفر بيانات مفيدة لخطط الحفاظ على محار المياه العذبة، حيث أنها كائنات تلعب دورًا بيئيًا واقتصاديًا مهمًا للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد المائية العذبة، حيث تقوم هذه الكائنات بتنقية المياه وإزالة الملوثات.

ما يساهم في تحسين جودة المياه وحماية البيئة المائية، إلى جانب أنه  يتم استخدامها كمؤشر بيئي لصحة النظام البيئي وجودة المياه،، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه العذبة، حيث توفر موطنًا وطعامًا للعديد من الكائنات الحية الأخرى مثل الأسماك والحيوانات المائية.

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وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكليه، أن الرسالة أوصت  بحماية هذا النوع قبل الانقراض وفقا للنتائج التي تم مناقشتها، إلى جانب أن الرسالة تبحث في الآثار المحتملة للتهديدات البيئية على صحة محار الماء العذب مثل ارتفاع درجة الحرارة والتلوث بالنانو بلاستيك، باستخدام منهجيات جديدة تم اختبارها لأول مرة على محار الماء العذب.

وأكد أن رسالة الدكتوراة  تعتبر بمثابة مرجع اساسي للأبحاث المستقبلية حول التأثيرات المحتملة لارتفاع درجات الحرارة والتلوث البلاستيكي، حيث تعود أهمية هذه الرسالة في مجال بيئة المياه العذبة.

وذلك إلى جانب أنها تقدم معلومات جديدة تساهم في سد الفجوة في معرفتنا حول البيولوجيا الإنجابية لمحار الماء العذب وقدرته على التكيف مع التهديدات البيئية المختلفة، وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أعدادها في جميع أنحاء العالم، إلى جانب  أن انخفاض أعداد محار الماء العذب الطبيعي يجعل من الصعب للغاية الحفاظ على جودة المياه والحفاظ على نظام بيئي صحي.

لينك الرسالة: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4813-7

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