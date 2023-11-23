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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدًا.. انتخابات نادي سوهاج والحسم بين 31 مرشحًا

صدى البلد

تشهد محافظة سوهاج غدًا الجمعة، انتخابات نادي سوهاج، والذي يتنافس على مجلس إدارته 31 مرشحًا، في منافسة قوية يشهدها النادي لأول مرة؛ لوجود شخصيات هامة ورجال أعمال في قائمة المترشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق وعضوية فوق السن وعضويته تحت السن.

 

وبلغ عدد إجمالي من المُتقدمين لخوض العملية الانتخابية 31 مرشحًا، حيث تقدم 4 مرشحين على منصب الرئيس وهم كل من:" محمد على ربيع وعنتر عثمان واحمد الناظر وحشمت  عبد الجليل"، كما يتنافس على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين وهم كل من:" مصطفى لبيب وهيثم الطحان وشوكت محمد محمود".

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انتخابات نادي سوهاج

كما ترشح كل من:" ايمن حسني واحمد خلاف" لمنصب آمين صندوق، وفي عضوية فوق السن تقدم 16 مرشحًا هم:" محمد حسني ابو الدهب واحمد خلف عبد اللطيف والأمير شلقامي وسحر محمود وممدوح جابر وعصام محسن سيد احمد ومحمد نبيل والوليد عبد الحليم ومحمود إسماعيل ووائل محمود المساوي وحسن الشريف واسعد عمر  خطاب واحمد حسين شلبي واحمد عبد العظيم واحمد جابر ابو الوفا وإسماعيل ابو كريشة".

 

وتقدم بأوراق الترشيح لخوض الانتخابات على مقعد تحت السن 6 مرشحين هم:" محمود عاشور واحمد رضوان بكري واحمد رشاد احمد وحسين العمدة ورزق محمد السيد ومحمود الدكر".

 

وستشهد محافظة سوهاج غدًا الجمعة منافسة قوية بين المترشحين، ينتظر الجميع نتيجة انتخابات نادي سوهاج، للتعرف على من سيفوز في تلك المعركة الشرسة.

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