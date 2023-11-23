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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التكييف يشعل النيران بمحل بلايستيشن وتمتد لـ"صيانة هواتف" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حريق نشب بمحل بلاي ستيشن، وامتد لمحل صيانة الهواتف المحمولة؛ بسبب اشتعال الوحدة الخارجية لجهاز التكييف بالمحل الأول، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري وامتداده لأخر دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق من وحدة التكييف الخارجية بمحل بلاي ستيشن مِلك المدعو (احمد ع.س.ش- 34 سنة- صاحب المحل- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)، وامتد لمحل صيانه هواتف محمولة مجاور مِلك المدعو (مصطفى م.خ.ع- 32 سنة- صاحب محل خاص لصيانه الهواتف المحمولة- ويقيم دائرة مركز اخميم).

وبسؤالهما قررا احتراق الوحدة الخارجية لجهاز التكييف بمحل الأول واحتراق بعض محتويات المحل الثاني، واضاف الثاني أن سبب الحريق ماس كهربائي من جهاز التكييف الخاص بمحل الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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