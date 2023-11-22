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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يُعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة ٢٠٢٤، والتي تقام تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتستهدف كافة أبناء مصر فى الداخل والخارج فى الفئة العمرية الأولى من ٥ إلى ١٢ عاماً، والفئة العمرية الثانية من ١٢ وحتى ١٨ عاماً، ويستمر التقدم للجائزة حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣.

وأشاد "النعماني"، بمدى الاهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأطفال مصر والنشء الموهوبين والمتفوقين وتخصيص جائرة الدولة للمبدع الصغير، تشجيعاََ للمواهب الإبداعية بكافة المجالات الثقافية والفنية والابتكارية.

 

وأكد أن الجائزة لا تقتصر على قيمتها المادية فقط، بل تسعي القيادة السياسية من خلال وزارة الثقافة إلى دعم مبدعيها الصغار وتوفير الرعاية الكاملة للفائزين، من خلال صقل قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم.

 

وحثهم على بذل المزيد من الجهد والابتكار، مثمناََ دعم واحتضان قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي لهذا الحدث الهام، وإيمانها التام بأن جائزة المبدع الصغير لاتقل أهمية عن المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة.

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وتُساهم مثل تلك الجوائز فى خلق جيل جديد من الشباب المثقف والمبدع، الملئ بالطاقة والقادر على الإنتاج ودفع عجلة التنمية والنهوض بالدولة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تتضمن مجالات القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، بالإضافة إلى مجالات الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية.

وأشار إلى أنه على المتقدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني  الخاص بالجائزة واتباع التعليمات والشروط المعلن عنها. https://www.ckp.eg

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