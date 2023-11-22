رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة نيدة السطحية ومجمع الورش

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بمركز اخميم للتاكد من اجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة.

وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كما تم تفقد مجمع الورش والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات وورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع انواع المحابس وورشة اصلاح الطلمبات، والتي تقوم باصلاح وصيانة جميع انواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الاعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات الخدمة مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.