احذروا.. التوصيلات العشوائية تشعل النيران بحوش للماشية في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حريق نشب بحوش للماشية؛ إثر حدوث ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية، بناحية نقنق دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش للماشية بناحية نقنق دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن الحريق بحوش ملك المدعو 'ناجح ا.م.ا' 29 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، كما تبين احتراق كمية من البوص والأخشاب، وأفاد مالك الحوش بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.