عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: الدولة مهتمة بتطوير نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة سوهاج،
رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني

أكد رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، اهتمام الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مجالات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بالجامعات، وذلك لمساهمتها الهامة فى اتخاذ القرارات والتي تعد محور العملية الإدارية وجوهرها، وسر نجاح واستمرار أية دولة في مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


جاء ذلك خلال افتتاح النعماني لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، والذي تنظمه وكالة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بالتعاون مع قسم الجغرافيا، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بمقر جامعة سوهاج الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وممثلي الشركات والهيئات المحاضرين بالحفل. 

وذكر بيان للجامعة أن رئيس الجامعة، رحب في كلمته، بالضيوف ممثلي الشركات والمؤسسات والهيئات المشاركين بالإحتفالية، وقال إن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية تعزيزا وترسيخا بالوعي بأهمية تلك النظم وتطبيقاتها واستخداماتها المتزايدة فى ضوء التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذى يشهده العالم.


وأضاف الدكتور النعماني، أن قطاع شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة يحرص على تنفيذ مختلف الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالعديد من القضايا والموضوعات التى تشغل الرأي العام، والاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بهدف التعريف بمفهوم نظم المعلومات الجغرافية ودورها الهام في المساعدة فى تخطيط المشاريع الجديدة والتوسعية، وصولًا إلى أكبر كمية من المعلومات بفاعلية عالية ونشرها بين المستفيدين، ودمج المعلومات المكانية والوصفية في قاعدة واحدة واتخاذ أفضل القرارات.


من جهته، وجه الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب بالجامعة، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر لكافة القطاعات، لتنفيذ خطط عملها السنوية وتوفير مايلزم لخدمة العملية التعليمية والخدمية، وتأدية الكلية واجباتها على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أن قسم الجغرافيا يحرص سنوياً على الاحتفال بهذا اليوم العالمي، كون التقنيات الجغرافية أصبحت تشكل مجالاً حيوياً وتطبيقياً مع تزايد المشكلات التي تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والإقتصادية والعمرانية، ولقدرتها على توثيق وتأكيد البيانات والمعلومات بمواصفات موحدة، والتنسيق بين تلك المعلومات والجهات ذات العلاقة قبل اتخاذ القرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

ترشيحاتنا

18 يوم تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الداخل

النائب محمد أبو العينين: دور الرئيس السيسي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

خلال ساعات..مصر توقف الحرب في قطاع غزة وتحبط مخططات إسرائيل في سيناء

"لا نزوح ولا ترحيل".. حماس تعلن موقفها من مخطط إسرائيل ضد مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

لو مشتغلتش هتحبس.. إطلالات أثارت الجدل لـ آيتن عامر

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فيديو

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

وصلت لأقسام الشرطة..القصة الكاملة لـ خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ