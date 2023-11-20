وكيل صحة سوهاج يعقد لعرض ومناقشة أعمال حملة "طرق الأبواب"

عقد اليوم الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج إجتماعا مع إدارتي تنظيم الأسرة و مركز المعلومات بحضور الدكتورة عبير ابوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات وفريق من الإدارتين.

محافظة سوهاج

وذلك لعرض ومناقشة أعمال حملة طرق الأبواب ونتائجها منذ انطلاقها بالمحافظة، حيث تم عرض أهم أعمال الحملة وما أسفرت عنه حتي الأن، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والنهوض والارتقاء بالصحة الإنجابية والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وشدد وكيل وزارة الصحة علي التأكد من دقة البيانات وبذل مزيد من الجهد والوصول الي جميع المستهدفين وتقديم الخدمة لهم .

مؤكداً على تذليل كل العقبات امام الفرق المشاركة، موجهاً بعرض نتائج الحملة أول بأول وإطلاعه علي كل المستجدات بها.