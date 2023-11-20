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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لتعزيز قيم العمل التنموي والخيري.. “النعماني” يفتتح Booth حياة كريمة بجامعة سوهاج

صدى البلد

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج "Booth مؤسسة حياة كريمة"، وذلك امام مقر كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من منسقي مؤسسة حياه كريمة بالمحافظة، وعدد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكليات المختلفة.

وقال "النعماني" ان المبادرة الرئاسيه "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هي المبادرة الرئاسية الأكبر، والأهم لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته.

وأكد أن جامعة سوهاج بمواردها وشبابها لا تألو جهدا في المشاركة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والقومية التي تهدف الي بناء وطننا الحبيب.

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جامعة سوهاج

وأضاف "النعماني" أن افتتاح الـ Booth الخاص بمؤسسة حياة كريمة داخل حرم الجامعة يعد خطوة هامة في رسالة الجامعة وإيمانها بخدمة المجتمع وتعزيز قيم العمل التنموي والخيري داخل نفوس أبنائها طلاب الجامعة.

وذكر العميد محمد كمال ان أقامة هذا booth جاء بهدف تنسيق أنشطة مؤسسة حياه كريمة داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف علي تلك الأنشطة ومشروعات حياة كريمة التي تتم علي آرض الواقع.

واتاحة فرصة التسجيل لمشاركتهم المجتمعية، والعمل التطوعي، وذلك بهدف تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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