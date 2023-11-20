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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرن بلدي يشعل النيران بحوش ماشية في سوهاج

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على نيران حريق نشب بحوش للماشية مُشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، بقرية الصوامعة شرق دئرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحوش مُشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص.

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وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بحوش ملك المدعو 'خالد عبد الحميد ع.ع' 31 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وأفاد مالك الحوش بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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