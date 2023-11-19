دبلوم صنايع وبيشتغل دكتور.. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل بمستشفى سوهاج

في واقعة غير مألوفة وغير متوقعة، اختمرت في ذهن عاطل حاصل على دبلوم صنايع، أن ينتحل صفة طبيب، والأدهى أنه لم ينتحل هذه الصفة في عيادة خاصة حتى لا ينكشف أمره، ولكنه اختار مستشفى جامعي بسوهاج لممارسة نشاط الطبيب بين المرضى داخل المستشفى، دون أي خوف منه حتى لا ينكشف أمره.

قرار النيابة

أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على دبلوم صنايع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطه داخل مستشفى سوهاج الجامعي يرتدي زي طبيب منتحلًا صفته، ويتجول بين المرضى في مختلف الأقسام، ويطلب من المرافقين بعض الأموال بحجج واهية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها ضبط المدعو (ناصر. ب. م. ح- 26 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة مركز المراغة شمالي سوهاج) ، يرتدي زي طبيب ويتجول بين المرضى في عنبر النساء بقسم الجراحة داخل مستشفى سوهاج الجامعي، وأقر المرضى والمرافقون أنه ادعى أنه طبيب جراحة، وأقر أخرون أنه ادعى أنه يعمل ببنك الدم ورواية أخرى أنه ادعى أنه فني أشعة.

تم التحفظ على المتهم داخل نقطة المستشفى، وبسؤاله ادعى أنه أتى من أجل زيارة صديقه ويعمل ممرض داخل مستشفى سوهاج الجامعي، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة ثانٍ سوهاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.