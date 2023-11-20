رئيس مياه سوهاج يؤكد على كفاءة تشغيل مرافق الشرب وجاهزية المعدات للطوارئ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم، وذلك لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه تم تناول مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحي.

كما تناول الاجتماع مدى جاهزية المعدات لمواجهة أى طوارئ أو أزمات، وموقف المعدات الجديدة التى تم الدفع بها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة اى مخاطر محتملة، وذلك بالاضافة الى مناقشة خطط الاحلال والتجديد لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.