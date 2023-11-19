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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه سوهاج تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن بدء اعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفني مساحة وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وعامل تشغيل وحرفي، وسائق وسائق معدات ومراقب أمن، والتي تستمر في الفترة من 19 نوفمبر 2023 الى 28 من نفس الشهر.

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وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، انه تجري المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائي واخصائي سلامة وصحة مهنية واخصائي موارد بشرية ومحاسب فى الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر.

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية ان الشركة اعلنت فى وقتا سابق على موقعها الالكترونى www.scww.com.eg اسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية وتوقيت اختبار كلاً منهما ومقر اجراء المقابلات وذلك بالبحث بالرقم القومى.

واوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية بداية من الثامنة صباحًا وحتى انتهاء اعمال اللجان.

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