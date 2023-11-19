عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج .. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمواجهة التقلبات الجوية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة.

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية واي طارىء.

انطلاق فعاليات مهرجان "الكروس فت" بجامعة سوهاج بمشاركة 1440 طالب وطالبة

تحرير 121 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

محافظة سوهاج

كما وجه بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات علي مدار الساعة والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وخاصة التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية، وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط أمطار.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات (عقرب، تعبان)، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج وزارة الصحة الشؤون الصحية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مهرجان "الكروس فت" بجامعة سوهاج بمشاركة 1440 طالب وطالبة

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محافظ سوهاج يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة لمخالفة التراخيص في حملة رقابية بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأخميم

تحرير 121 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

دبلوم صنايع وبيشتغل دكتور.. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل بمستشفى سوهاج

سوهاج تتقدم خمسة مراكز بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2023

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إكسترا نيوز: 7 شاحنات وقود أفرغت حمولتها في غزة عبر معبر رفح

الحوثيون يقتادون السفينة المختطفة إلى ميناء الصليف باليمن

Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ