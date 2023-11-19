سوهاج .. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة.

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية واي طارىء.

محافظة سوهاج

كما وجه بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات علي مدار الساعة والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وخاصة التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية، وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط أمطار.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات (عقرب، تعبان)، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.