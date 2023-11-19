انطلاق فعاليات مهرجان "الكروس فت" بجامعة سوهاج بمشاركة 1440 طالب وطالبة

انطلقت اليوم، بجامعة سوهاج فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت (BE FIT)، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي).

يقام المهرجان فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح الفعاليات كلا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، ومسئولي إدارات رعاية الشباب بالكليات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص شهدت اهتماما غير مسبوقا من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك لدورها الكبير فى بناء شخصية الطلاب واكتشاف المواهب الرياضية، واكتساب عدد من المهارات الفردية والجماعية حسب قدرات وميول كل طالب.

جامعة سوهاج

وأكد حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مشيداً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، إن قطاع شئون التعليم والطلاب يسعي جاهداََ لتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وزيادة مساحة المشاركة فى الفعاليات القمية والمحلية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات الطلاب.

واضاف أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدوره الإيجابي فى التربية البدنية والأخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الشباب على حسن تنظيم المهرجان.

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وقال كلا من صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، إن فعاليات المهرجان الرياضي تقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة ١٤٤٠ طالب وطالبة بجميع الكليات، حيث تم تقسيم المشاركين وفقاً لنتائج الفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان.

وأضاف أن المهرجان يتضمن عددا من المسابقات البدنية (الكروس فت)، التى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.

جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة من وزارة الشباب والرياضة وهم محمد علي عبد السميع مدير إدارة الجامعات، الدكتورة هويدا عبدالله شمس أخصائي بالمكتب الفني، وسمر أحمد خليفة أخصائي رياضي، وتضمن الحفل اصطفاف طابور العرض، والسلام الجمهوري، وعدد من الفقرات الرياضية والفنية.