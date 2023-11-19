عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات مهرجان "الكروس فت" بجامعة سوهاج بمشاركة 1440 طالب وطالبة

صدى البلد

انطلقت اليوم، بجامعة سوهاج فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت (BE FIT)، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي).

يقام المهرجان فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح الفعاليات كلا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، ومسئولي إدارات رعاية الشباب بالكليات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص شهدت اهتماما غير مسبوقا من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك لدورها الكبير فى بناء شخصية الطلاب واكتشاف المواهب الرياضية، واكتساب عدد من المهارات الفردية والجماعية حسب قدرات وميول كل طالب.

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

تحرير 121 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

جامعة سوهاج

وأكد حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مشيداً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، إن قطاع شئون التعليم والطلاب يسعي جاهداََ لتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وزيادة مساحة المشاركة فى الفعاليات القمية والمحلية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات الطلاب.

واضاف أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدوره الإيجابي فى التربية البدنية والأخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الشباب على حسن تنظيم المهرجان.

IMG-20231119-WA0154
IMG-20231119-WA0154
IMG-20231119-WA0153
IMG-20231119-WA0153
IMG-20231119-WA0149
IMG-20231119-WA0149
IMG-20231119-WA0150
IMG-20231119-WA0150
IMG-20231119-WA0147
IMG-20231119-WA0147
IMG-20231119-WA0143
IMG-20231119-WA0143
IMG-20231119-WA0142
IMG-20231119-WA0142
IMG-20231119-WA0141
IMG-20231119-WA0141

وقال كلا من صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، إن فعاليات المهرجان الرياضي تقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة ١٤٤٠ طالب وطالبة بجميع الكليات، حيث تم تقسيم المشاركين وفقاً لنتائج الفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان.

وأضاف أن المهرجان يتضمن عددا من المسابقات البدنية (الكروس فت)، التى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.

جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة من وزارة الشباب والرياضة وهم محمد علي عبد السميع مدير إدارة الجامعات، الدكتورة هويدا عبدالله شمس أخصائي بالمكتب الفني، وسمر أحمد خليفة أخصائي رياضي، وتضمن الحفل اصطفاف طابور العرض، والسلام الجمهوري، وعدد من الفقرات الرياضية والفنية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج التنمية الرياضية مراكز التنمية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تعلن تسخير كافة مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطين.. نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد لافتتاح البطولة العربية المدرسية| صور

البنتاجون يعلق على اختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر

دعاء المطر من 6 كلمات تقضي حاجتك ويسخر الله لك الأرض وما عليها

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

تراجعت لـ 40%.. الحرب على غزة تعصف بشعبية بايدن قبل الانتخابات الرئاسية

حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

فيديو

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ