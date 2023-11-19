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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم الأحد 19 وحتى الاثنين 20 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، وشمال محافظات البحر الأحمر.

 

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محافظة سوهاج

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة.

واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لكافة المخاطر المحتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

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