«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تفاصيل ضبط طبيب مستشفى سوهاج المزيف .. في واقعة غير مألوفة وغير متوقعة، اختمرت في ذهن عاطل حاصل على دبلوم صنايع، أن ينتحل صفة طبيب، والأدهى أنه لم ينتحل هذه الصفة في عيادة خاصة حتى لا ينكشف أمره، ولكنه اختار مستشفى جامعي بسوهاج لممارسة نشاط الطبيب بين المرضى داخل المستشفى، دون أي خوف منه حتى لا ينكشف أمره.

تفاصيل ضبط طبيب مستشفى سوهاج المزيف

أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على دبلوم صنايع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطه داخل مستشفى سوهاج الجامعي يرتدي زي طبيب منتحلًا صفته، ويتجول بين المرضى في مختلف الأقسام، ويطلب من المرافقين بعض الأموال بحجج واهية.

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