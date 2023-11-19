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«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تفاصيل غريبة حدثت
تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج

تفاصيل ضبط طبيب مستشفى سوهاج المزيف .. في واقعة غير مألوفة وغير متوقعة، اختمرت في ذهن عاطل حاصل على دبلوم صنايع، أن ينتحل صفة طبيب، والأدهى أنه لم ينتحل هذه الصفة في عيادة خاصة حتى لا ينكشف أمره، ولكنه اختار مستشفى جامعي بسوهاج لممارسة نشاط الطبيب بين المرضى داخل المستشفى، دون أي خوف منه حتى لا ينكشف أمره. 

تفاصيل ضبط طبيب مستشفى سوهاج المزيف 

أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على دبلوم صنايع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطه داخل مستشفى سوهاج الجامعي يرتدي زي طبيب منتحلًا صفته، ويتجول بين المرضى في مختلف الأقسام، ويطلب من المرافقين بعض الأموال بحجج واهية.

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للمزيد حول تفاصيل ضبط طبيب مستشفى سوهاج المزيف وقرار النيابة بشأنه وماذا قال رواد مستشفى سوهاج الجامعي عن طبيب مستشفى سوهاج المزيف شاهد الفيديوجراف التالي:

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