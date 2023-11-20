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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لودر يدهس عشريني ويصيب شقيقته في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة حاصل على دبلوم بينما أصيبت شقيقته باشتباه نزيف بالمخ؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بـ"لودر"، على طريق نجع حمد دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود حادث تصادم بين دراجة بخارية و"لودر" دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'احمد ب.ا.م' 22 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم دائرة المركز، اصطدم من الخلف بلودر أثناء رجوعه للخلف، واللودر قيادة المدعو 'احمد ع.ا.ع' 35 سنة، سائق لودر، ويقيم دائرة المركز، ونتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة شقيقته الطفلة 'جنا ب.ا.م' 9 سنوات، تلميذه، وتقيم بذات الناحية، باشتباه نزيف بالمخ.

 

وأفاد قائد اللودر ووالد المتوفي المدعو 'بخيت ا.م.ع' 64 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، واتهم الأخير قائد اللودر بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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