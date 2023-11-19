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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأخميم

صدى البلد

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد نائب محافظ سوهاج سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا على أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، مشيدًا بإنتظام العمل ومستوى النظافة بالمركز، والشاشة التفاعلية التي تم تركيبها مؤخرًا لتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة، موجها بتعميم الفكرة على مستوى المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

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كما اطمأن على قيام جميع أجهزة المركز بعملها بالكفاءة المطلوبة، وعدم وجود طاقة مهدرة، موجها رئيس المدينة بتكريم المتميزين في العمل.

ووجه "القاضي" بسرعة الانتهاء من أعمال الكم المتراكم، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حيث اطمأن منهم على انتظام سير العمل، وتلبية جميع طلباتهم، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي.

وأكد نائب المحافظ على أهمية المراكز التكنولوجية كإحدى آليات التحول الرقمي للدولة المصرية، والتي من خلالها يتم العمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي، وتساهم بشكل فعال على فصل مقدم الخدمة عن صاحب الخدمة، ومنع التعامل مع الإدارات الخلفية.

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