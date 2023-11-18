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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوهاج تتقدم خمسة مراكز بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2023

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية Times Higher Education Arab University Ranking 2023 ، حيث جاءت في قائمة أفضل ٦٠ جامعة بين قائمة الجامعات العربية المدرجة في هذا التصنيف والبالغ عددها ٣١٣ جامعة.

ما جعلها في المقابل تحتل المرتبة ١٧ بين الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف الدولي الهام والبالغ عددها 34جامعة مصرية.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن هذا التقدم المستمر والإنجازات الكبيرة لجامعة سوهاج على مختلف التصنيفات الدولية إنما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وبالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، وضرورة المنافسة في هذا المجال على المستويين الدولي والإقليمي.

لما له من مردود على السمعة العلمية والأكاديمية للجامعات المصرية، ما يجعلها بدوره قبلة للدارسين والباحثين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وأضاف "النعماني"، أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي للاهتمام المتزايد لإدارة الجامعة وعلمائها بالبحث العلمي والنشر العلمي الدولي، فالجامعة لا تألو جهدا في دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي من خلال زيادة مكافآت النشر العلمي في المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

وذلك باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، هذا الإضافة إلى المردود الإيجابي للبحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات المجتمعية.

وأوضح الدكتور عبد الله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي للجامعة، أن الجامعة تقدمت خمس مراكز عن العام الماضي، حيث كانت في المركز ٢٢ وهذا العام حصدت المركز ١٧ علي مستوي الجامعات المصرية، موضحاً ان تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية يقوم علي ١٦ مؤشراً للأداء الجامعي في كافة المجالات يتم معايرتها بعناية.

وتجميعها في خمسة محاور رئيسة تضم التدريس (بيئة التعلم) ٣٣%، البحث (الحجم والدخل والسمعة) ٣٣%، الاستشهادات (تأثير البحث) ٢٠%، المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) ٦%، السمعة الأكاديمية الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) ٨%.

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جامعة سوهاج

وأشار إلى أن الجامعة قد حققت هذا العام تقدما ملحوظاً على كافة هذه المحاور مقارنة بالأعوام السابقة.

وآكد كلاً من الدكتور عمرو عبد الحميد والدكتور محمود عبد العليم بمركز النشر العلمي على الدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة والجهود المبذولة للارتقاء بنوعية، وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا، والتي أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.

وهذا يبرهن علي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية،بهدف الوصول إلى مستوى أفضل ضمن الجامعات العربية والعالمية، من آجل تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

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