عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: إزالة 576 تعديا من أول نوفمبر

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 576 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر الجاري، وحتى الآن وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

و بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 530 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 26 فدان و 16 قيراط، فيما تم إزالة 46 حالة تعدى مخالفات مبانى على مساحة 5740 متر.

ضبط 375 لتر بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء في سوهاج

حبس حاصل على دبلوم صنايع انتحل صفة طبيب في مستشفى سوهاج الجامعي

 

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها باستمرار تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون بين كافة الجهات؛ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية، والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

IMG-20231118-WA0034
IMG-20231118-WA0034
IMG-20231118-WA0033
IMG-20231118-WA0033
IMG-20231118-WA0038
IMG-20231118-WA0038
IMG-20231118-WA0031
IMG-20231118-WA0031
IMG-20231118-WA0030
IMG-20231118-WA0030
IMG-20231118-WA0028
IMG-20231118-WA0028
IMG-20231118-WA0024
IMG-20231118-WA0024
IMG-20231118-WA0021
IMG-20231118-WA0021
سوهاج اخبار محافظة سوهاج حملات الازالة إزالة التعديات محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

موضوعات متعلقة

إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في سوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: ضخ ملايين الدولارات لإقامة المصانع دليل على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر

جريمة جديدة.. سرقة 200 جثة من مستشفى الشفاء على يد قوات الاحتلال

حماس: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

تصعيد لاعبين من ناشئي الزمالك لتعويض غيابات الفريق

يغيب شهر ونصف.. ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة فينيسيوس رسميا

بـ 160 الف جنيه .. اركب اشهر سيارة سيدان في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

شبه بعض … فساتين زفاف زوجة نجل عمرو أديب تثير الجدل على سوشيال ميديا| شاهد

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

فيديو

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ