فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، والذي سوف يقام يوم 28 فبراير 2024م، في رحاب الجامعة الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذا المؤتمر بصفة دورية تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي.

ودعا شباب الباحثين من داخل الجامعة وخارجها من الجامعات العربية والأفريقية والأجنبية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر فى دورته التاسعة.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني" إن مؤتمر شباب الباحثين يهدف إلى إجراء البحوث في خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، وذلك في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث.

ويمكن التسجيل لحضور المؤتمر إلكترونياً من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/Jn5RzSMEc77CWYFN8