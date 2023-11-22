ومن الزواج ما قـ تل.. سيدة تعاقب زوجها بطريقة بشعة في سوهاج

أصيب عامل في منتصف العقد الخامس من العُمر، بطعنة نافذة بالبطن، على يدي زوجته الثلاثينية، حيث تعدت عليه بسلاح أبيض عقب نشوب مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية بمنطقة غرب الكبري دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "محمود. س. م. ا- 43 سنة- ويُقيم غرب الكبري"، مُصابا بطعنة نافذة بالبطن.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم زوجته الثلاثينية بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما عقب مشادة كلامية؛ بسبب خلافات عائلية وزوجية قائمة فيما بينهما، ثم فرت هاربة من المنزل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمة.