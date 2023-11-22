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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 3 ملايين جنيه .. رصف شوارع منطقة الزراعة في سوهاج

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك

تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال الرصف وتطوير الشوارع الفرعية بمنطقة الزراعة المتفرعة من طريق أسيوط سوهاج، بتكلفة 3 مليون جنيه، بمساحة 13 ألف متر مسطح، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية والخارجية، والشوارع الفرعية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

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محافظة سوهاج

وتفقد كل من علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية بمنطقة الزراعة أمام الحماية المدنية، والمتفرعة من طريق أسيوط سوهاج.

وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للانتهاء من كافة الشوارع التي شهدت إحلال وتجديد شبكات المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج التنمية المحلية الإنترلوك رصف شوارع

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