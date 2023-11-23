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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بعد الهدنة.. رئيس جامعة سوهاج يُثمن جهود السيسي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

صدى البلد

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيها المتواصلة على كافة المستويات الدولية والتحركات السريعة لمساندة القضية الفلسطينية، والذي تبلور فى التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة فى قطاع غزة.

 

وقال النعماني، إن الجهود المصرية القطرية نجحت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

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جامعة سوهاج

وأضاف أنه جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس، بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

وأوضح "النعماني" أن موقف مصر واضح منذ اندلاع الحرب آلا وهو المساندة الكاملة للقضية الفلسطينية، مشيداً بالتحرك الواعي الذي تقوم به القيادة السياسية لحل الأزمة، ومعبراً عن فخره بالقيادة السياسية وجهودها المعهودة في حل الأزمات والقضايا الإقليمية والعربية المختلفة.

وأكد على دور مصر الريادي وجهودها التاريخية في مساندتها لحل القضية الفلسطينية، والذى ليس وليد اللحظة بل منذ زمن طويل.

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