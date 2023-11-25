انطلاق قافلة بيطرية مجانية لقري حياة كريمة والأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة سوهاج، وذلك في الفترة من ٢٥ نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر 2023.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.



وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة سوهاج وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة سوهاج.

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة سوهاج في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.