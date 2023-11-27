محافظ جنوب سيناء بعد حصوله على الدكتوراه: العلم أفضل طرق تحقيق الذات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : إن أفضل طرق تحقيق الذات هي العلم مشيرا إلى أنه يهدي درجة الدكتوراة لأبناء جنوب سيناء وليكون لهم نموذج في طلب العلم ههههه .



جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بقاعة ديوان عام بحضور مديري العموم ورؤساء المدن

وقدم المحافظ الشكر لكل المشاركين في التهنئة بالحصول على درجة الدكتوراه.



وأضاف المحافظ أن حصوله على الدكتوراه مع مسئولياته في إدارة شئون المحافظة تعتبر مثالا يحتذى به للأجيال القادمة، ونصح المحافظ الأجيال القادمة من أبناء المحافظة بضرورة التماس الطرق التي يحققون من خلالها ذاتهم مع توفر الإرادة القومية لذلك، مشيرا إلى أن أفضل تلك الطرق هو تحصيل العلم.



وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل أمس الأحد ، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي تمت مناقشتها من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور كبير ضم عددا من الوزراء والمحافظين و عدد من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء .

وتمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ

وقد أجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم متمنين له دوام التوفيق.

وضمن جدول الأعمال للجلسة صدق المحافظ علي محضر اعمال الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 25 أكتوبر 2023.

تم خلال الجلسة بحث الإجراءات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن تخصيص الأراضي للجهات الحكومية بغرض النفع العام، كما تم مناقشة تعديل شروط وضوابط تشغيل دار الضيافة بمبنى الخدمات الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تم خلال الجلسة عرض مذكرة لجنة الإشراف علي مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بشأن الموافقة علي تشغيل البارك الذكي " ساحة الانتظار" بمدينة شرم الشيخ تشغيل تقليدي برسم رمزي 25 جنيها للسيارة تدفع عن دخول البارك مؤقتا لحين الانتهاء من المنظومة الرقمية للبارك، كما تم عرض تخصيص الأراضي للجهات الحكومية بغرض النفع العام.