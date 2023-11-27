عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة الإمارات: استضافة cop28 جاء تتويجا للعمل الدؤوب في الحفاظ على البيئة

السفيرة مريم الكعبي
السفيرة مريم الكعبي

أكدت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنه في ظل ما يعانيه العالم في الآونة الأخيرة من أخطار جسيمة بسبب التغيرات المناخية تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لقياد الجهود الدولية وتستضيف مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ Cop 27.

وأضافت السفيرة مريم الكعبي، في فيديو على الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات، أنه جاء اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر وادارته بإجماع دول العالم وذلك تتويجا للعمل الدؤوب الذي تقوم به في مجال الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، وذلك منذ تأسيس المغفور له الوالد المؤسس الشيح زايد آل نهيان، ثم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أنه باستضافة دولة الإمارات لتلك الدورة cop28 تصبح ثاني دولة عربية تستضيف المؤتمر بعد جمهورية مصر العربية التي استضافت مؤتمر المناخ العام الماضي.

وأوضحت أنه خلال الفعاليات ستسعى الإمارات لنقل تجربتها للعالم، بما لديها من سجل حافل بمبادرات خفض الانبعاثات وتسريع عجلة النمو في ملف الطاقة المتجددة، وكذلك ستصبح ملتقى لقادة الدول لتكثيف الجهود والانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقيات المناخية لمرحلة التنفيذ.


ونوهت بأنه نظرا لإدراك دولة الامارات للدور المهم للشباب في العمل المناخي جعلها تستحدث دور رائد المناخ للشباب، مما يضمن استدامة دور الشباب في الممارسات الصديقة للبيئة والحفاظ على المناخ.

الامارات العربيه المتحده الأطراف المعنية الحفاظ على البيئة التغيرات المناخي التغيرات المناخية العمل المناخي جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

ترشيحاتنا

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس

شاهد.. آخر استعدادات الأهلي لمباراة سموحة في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ