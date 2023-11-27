سفيرة الإمارات: استضافة cop28 جاء تتويجا للعمل الدؤوب في الحفاظ على البيئة

أكدت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنه في ظل ما يعانيه العالم في الآونة الأخيرة من أخطار جسيمة بسبب التغيرات المناخية تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لقياد الجهود الدولية وتستضيف مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ Cop 27.

وأضافت السفيرة مريم الكعبي، في فيديو على الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات، أنه جاء اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر وادارته بإجماع دول العالم وذلك تتويجا للعمل الدؤوب الذي تقوم به في مجال الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، وذلك منذ تأسيس المغفور له الوالد المؤسس الشيح زايد آل نهيان، ثم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أنه باستضافة دولة الإمارات لتلك الدورة cop28 تصبح ثاني دولة عربية تستضيف المؤتمر بعد جمهورية مصر العربية التي استضافت مؤتمر المناخ العام الماضي.

وأوضحت أنه خلال الفعاليات ستسعى الإمارات لنقل تجربتها للعالم، بما لديها من سجل حافل بمبادرات خفض الانبعاثات وتسريع عجلة النمو في ملف الطاقة المتجددة، وكذلك ستصبح ملتقى لقادة الدول لتكثيف الجهود والانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقيات المناخية لمرحلة التنفيذ.



ونوهت بأنه نظرا لإدراك دولة الامارات للدور المهم للشباب في العمل المناخي جعلها تستحدث دور رائد المناخ للشباب، مما يضمن استدامة دور الشباب في الممارسات الصديقة للبيئة والحفاظ على المناخ.