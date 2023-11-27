مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحاول استدراج إسرائيل لوقف إطلاق نار كامل

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتحرك باتصالات واسعة على مستوى وزير الخارجية والأجهزة، من أجل تحقيق المكاسب المنشودة في هذه المرحلة التي تم الدفع فيها لتنفيذ الهدنة، ومن ثم تم الاستقرار على مزيد من التمديد لخروج إسرائيل عن حالة العنف المصعور المنتشر بين قدم وأروقة الرأي العام الإسرائيلي، لاستدراج الموقف لوقف دائم لإطلاق النار.

السفير محمد حجازي يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن المجموعة الأوروبية تجتمع في منتدى الحوار المتوسطي بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وكذلك المسؤولين في لجنة وزراء الدول العربية والإسلامية، والتقوا بوزير خارجية إسبانيا، وإسبانيا بطبع مكانتها كرئيس للاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية لها تأثير قوي، فضلا عن رئيس وزراء بلجيكا أيضا تم التواصل معه، وكلها اتصالات وجهود لاستدراج الموقف للاستقرار والبحث عن حل دائم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ووقف إطلاق النار.

وتابع، أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في مجلس الأمن في جلسة وزارية بشأن الأوضاع في قطاع غزة والتي دعت إليها الرئاسة الصينية، بحيث تتكثف الجهود وتتواصل على كافة الأصعدة، للتأثير على المشهد، وإخراج الذهنية الإسرائيلية.