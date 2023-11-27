ضياء رشوان: الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بغزة أوشكت على الانتهاء

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة أوشكت حتى الآن على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وتابع:" إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات :"سيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".

واوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع اليوم تبادل11 من المحتجزين الإسرائيليين بغزة وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.