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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: تقدير دولي بضرورة المد لهدنة غزة وتحولها إلى وقف كامل لإطلاق النار

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية من برشلونة

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مجموعة الاتصال العربية والدول المشاركة في اتحاد من أجل المتوسط تقدر أهمية وقف إطلاق  النار لإعفاء الشعب الفلسطيني من الأضرار التي لحقت به على مدى 50 يوما من القتال وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية.

 

وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن هناك تقديرا دوليا بأن الهدنة يجب أن تمتد وأن تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار، مشددا على أن هذه الأوضاع لا يجب أن تستمر وأن أي استهداف للمدنيين يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولابد أن ترتفع الأصوات في المجتمع الدولي من أجل تأكيد ذلك للحكومة الإسرائيلية.

 

ونقل التوافق الدولي بشأن وقف إطلاق النار وأكد أن هناك توافقا على مستوى مجموعة الاتصال العربية لإيجاد مسار من أجل حل القضية الفلسطينية وهناك مطالبة بضرورة حل الدولتين وهو ما تم التوافق عليه دوليا وهو القرار المتسق مع الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ولا بد أن ننتقل إلى وضع التنفيذ بعد 3 عقود من المفاوضات اتصالا بالمبادرة العربية 2002 دون الدخول في دوائر مفرغة من قبل أي من الأطراف  لتجنب المزيد من الصراع.
 

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