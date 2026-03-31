فورد تقدم Mustang Mach-E الكهربائية الجديدة.. صور

كشفت فورد عن تقديم نسخة خاصة من طراز موستنج Mach-E تحت اسم California Special، وتعد هذه الخطوة امتدادا لتطوير هذا الطراز ضمن فئة السيارات الرياضية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى الأداء الكهربائي المقدم من العلامة الأمريكية.

بطارية ومدى موستنج Mach-E

تعتمد السيارة فورد Mustang Mach-E على بطارية بسعة 91 كيلوواط ساعة، تتيح لها السير لمسافة تصل إلى نحو 515 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة حوالي 21 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية.

فورد Mustang Mach-E California Special

تجهيزات فورد Mustang Mach-E

تضم مقصورة فورد Mustang Mach-E California Special مجموعة من الأنظمة التي تعزز تجربة الاستخدام، حيث تأتي مزودة بنظام صوتي يتكون من 10 سماعات، كما تدعم السيارة نظام القيادة شبه الذاتية BlueCruise، الذي يساعد السائق في بعض ظروف الطريق.

وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في الأنظمة المختلفة، كما تتوفر إضاءة داخلية ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع زر مخصص لتشغيل وإيقاف السيارة.

ويحمل التصميم الخارجي ملامح مستوحاة من هوية موستنج، مع مصابيح أمامية حادة تعزز من الطابع العصري وبتقنية led، وترتكز السيارة على عجلات رياضية، مع مقابض أبواب مخفية تسهم في تحسين الانسيابية، كما تم تصميم الصادم الأمامي بطريقة تدعم تدفق الهواء، بما يتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية.

وتشمل التفاصيل الخارجية أيضًا، زجاجًا خلفيًا داكنًا، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرات للمساعدة في الركن والمناورة، وتعتمد السيارة على نظام تعليق MagneRide، الذي يعمل على التكيف مع ظروف الطريق بشكل مستمر لتحسين الثبات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية وأدوات الحماية ودعم قائد المركبة.