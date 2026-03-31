الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس، عن اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية.





وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه منطقة الرياض.





و من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس، عن تعامل الدفاعات الجوية في البلاد مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.





وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.







و في وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، عن استهداف البلاد بخمسة صواريخ وطائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، قادمة من إيران.



