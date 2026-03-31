الإمارات.. 4 إصابات في حادث حريق منزل نتيجة سقوط شظية

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تعامل الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية.





وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية".





وأضاف المكتب أنه "تم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا متواجدين بالقرب من المنزل".





وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تعامل الجهات المختصة، الإثنين، مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداري في المنطقة الوسطى بمسيرة قادمة من إيران.