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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع غزة.. حميد الشاعري يطالب من أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده

حميد الشاعري
حميد الشاعري

يعد عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري حالة خاصة كل عام، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما يميز حميد كحالة فنية متفردة في عالم الموسيقى، نظرا لتعاونه مع كافة أجيال الموسيقى على مدار 40 عاما وأكثر، تشهد على مسيرته الموسيقية ومشاركته في صناعة نجوم من أجيال موسيقية مختلفة.

و بعد التواصل الصحفي مع مكتب الفنان حميد الشاعري لمعرفة مكان و موعد عيد ميلاد الكابو مثل كل عام، كان الرد هو أن الكابو رافض الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتعاطفا مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضا لمجازر جيش الاحتلال في المدنيين بالقطاع.

وأكدت مصادر مقربة من حميد الشاعري، أنه تواصل مع اصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجئته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدر التريند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما به من حضور طاغي لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة لفانز حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضا.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده كل عام في احتفالية مميزة وسط عائلته وأصدقائه والفانز الخاص به، بالإضافة لمشاركة متنوعة وكثيفة من نجوم الفن بالأجيال المختلفة، وذلك يوم 29 نوفمبر من كل عام.

حميد الشاعرى

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