الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا غدًا وموعد اللقاء
القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا غدًا وموعد اللقاء
القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا غدًا وموعد اللقاء .. تتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026 اهتمامات جماهير كرة القدم، مع اقتراب المواجهة الودية المرتقبة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ عبر محركات البحث المختلفة لمعرفة موعد المباراة والقنوات التي ستنقلها بشكل مباشر.

وتحظى هذه المباراة باهتمام واسع من الجماهير المصرية والعربية، نظرًا لقوة المنتخب الإسباني، بالإضافة إلى رغبة عشاق الكرة في متابعة أداء المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في آخر مبارياته الودية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية غدًا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يستضيف ملعب آر سي دي إي، معقل نادي إسبانيول، في مدينة برشلونة الإسبانية هذه المواجهة المرتقبة.

وتعد هذه المباراة واحدة من أبرز اللقاءات الودية خلال فترة التوقف الدولي، إذ يسعى كلا المنتخبين لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر وإسبانيا بث مباشر عبر قناة أون سبورت 1، والتي تنقل اللقاء بشكل مفتوح على القمر الصناعي نايل سات، ما يتيح فرصة مشاهدة المباراة لشريحة كبيرة من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

وتسعى القناة إلى تقديم تغطية مميزة للقاء، تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، إلى جانب نقل كافة التفاصيل المتعلقة بالمواجهة.

تردد قناة أون سبورت 1 على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة أون سبورت 1 عبر البيانات الآتية لمتابعة المباراة بجودة عالية.

التردد 11861.
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتيح هذا التردد استقبال القناة بسهولة على معظم أجهزة الاستقبال، ما يجعل متابعة اللقاء متاحة دون صعوبات تقنية.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة إسبانيا

يدخل منتخب مصر هذه المباراة في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق.

ويأمل المنتخب الوطني في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، بما يعكس تطور مستوى الفريق ويمنح اللاعبين الثقة قبل المنافسات الرسمية.

استعدادات منتخب إسبانيا للمباراة

في المقابل، يخوض المنتخب الإسباني اللقاء بهدف تجربة عدد من العناصر الجديدة واختبار التشكيلة الأساسية، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل المرحلة القادمة.

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للمدرب الإسباني للوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل صفوف الفريق.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يقع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تحمل تحديات كبيرة تتطلب استعدادًا قويًا من جميع النواحي الفنية والبدنية.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مستفيدًا من فترة الإعداد الحالية التي تتضمن مباريات ودية قوية.

نتيجة آخر مباراة لمنتخب مصر

خاض منتخب مصر مباراة ودية قوية مساء يوم الجمعة الماضي أمام المنتخب السعودي، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ونجح في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة.

وجاءت أهداف المنتخب المصري بتوقيع كل من إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش، في مباراة شهدت أداءً مميزًا من جميع اللاعبين.

قائمة منتخب مصر لمباراة إسبانيا

أعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب التي تخوض المباراة، حيث تضم مجموعة من أبرز اللاعبين في مختلف المراكز.

في حراسة المرمى يتواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع يضم الفريق محمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا.

أما في خط الوسط فيتواجد حمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهثيم حسن وإسلام عيسى.

وفي خط الهجوم يقود الهجوم مصطفى محمد وناصر منسي.

وتعكس هذه القائمة مزيجًا من الخبرة والشباب، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات خلال اللقاء.

