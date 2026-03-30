تكتيك فني.. إجراء جديد من حسام حسن في ودية مصر وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة نارية مع نظيره المنتخب الإسباني في المباراة الودية إستعدادا للمشاركة ضمن منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي منتخبا مصر وإسبانيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ستاد آر سي دي إي في مدينة برشلونة استعدادا للأستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 بعد حصولها على حقوق بث المباراة.

كما تنقل المباراة الودية والتي تجمع بين مصر وإسبانيا مساء غد الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت.

ويحسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الطريقة التكتيكية والتشكيل الأمثل مساء اليوم الإثنين خلال المران الختامي للفراعنة الكبار استعدادا لودية إسبانيا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في برشلونة.

ويدرس حسام حسن مدرب منتخب مصر الإعتماد على الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى فى قلب دفاع الفراعنة الكبار أمام إسبانيا بهدف التأمين الدفاعى.

يأتي ذلك لإفشال هجمات الماتادور الإسباني ومواجهة سرعات الثنائي لامين يامال وفيران توريس.

كما يتجه العميد إلي ضرورة التنبيه بـ الإعتماد على الهجمات المرتدة وسرعات عمر مرموش ومهارات هيثم حسن وثنائيات زيزو وتريزيجيه فى ودية إسبانيا.