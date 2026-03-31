قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا يفاجئ زوجته بهدية مميزة احتفالًا بحملها في طفله
مسئول أمريكي: نفذنا غارة جوية واسعة على مستودع ذخيرة كبير في أصفهان
جولي بين الحياة والموت.. رحلة 20 عامًا من الألم تنتهي بنداء عاجل لزراعة قلب
جامعة القاهرة تُعزز ريادتها كأكثر الجامعات المصرية انفتاحًا دوليًا في تصنيف THE 2026
سوبارو تقدم سامبار موديل 2026 لمهام النقل.. بهذا السعر
عماد الدين أديب: ترامب اخترع 16 ألف معلومة خاطئة بولايته الأولى بمعدل 15 كذبة يوميا
تحول جديد في الحرب.. ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا
ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة لنقل الشاحنات لدول الخليج
صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟
ترامب يكشف عن وجود اختلافات مع مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب إيران
الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد حسين الشحات إلى 20 مليون جنيه سنويًا
تصعيد خطير.. الخارجية الفلسطينية تدين إقرار قانون إعدام الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تُعزز ريادتها كأكثر الجامعات المصرية انفتاحًا دوليًا في تصنيف THE 2026

حسام الفقي

واصلت جامعة القاهرة ترسيخ مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في ضوء نتائج تصنيف Times Higher Education لأكثر الجامعات دولية في العالم لعام 2026، والذي يُعد أحد أبرز المؤشرات العالمية الحديثة لقياس مدى انفتاح المؤسسات الأكاديمية وتكاملها مع المجتمع العلمي الدولي.

وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة 182 عالميًا في هذا التصنيف لعام 2026، مقارنة بالمرتبة 187 عالميًا في عام 2025، بما يعكس تقدمًا ملحوظًا واستمرارًا في تحسين موقعها ضمن الجامعات الأكثر انفتاحًا وتأثيرًا على المستوى الدولي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تضم أكثر من 33 ألف طالب وافد من أكثر من 110 دولة حول العالم، بما يؤكد جاذبيتها الدولية المتنامية.

أكثر من 7500 بحث خلال 2025

كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا باسم الجامعة أكثر من 7500 بحث خلال عام 2025 وفقًا لقاعدة بيانات Scopus، مع وصول نسبة التعاون الدولي في هذه الأبحاث إلى 48.1%، وهو ما يعكس قوة الشراكات البحثية الدولية واتساع نطاقها.

وعلى مستوى الجامعات المصرية، تُعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف لهذا العام، وفقًا لبيانات الجهة المُصدِرة، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الجامعة، حيث تواصل تصدرها المشهد الأكاديمي محليًا كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز حضورها الدولي من خلال الانخراط الفعّال في منظومة التعليم العالي العالمية. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز الشراكات الدولية، والانفتاح على مختلف الثقافات العلمية والبحثية.

ويستند تصنيف الجامعات الأكثر دولية إلى مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل نسبة الطلاب الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحجم التعاون البحثي الدولي، إلى جانب السمعة الأكاديمية العالمية، حيث يُمنح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا يبلغ 25%. 

وفي هذا السياق، نجحت جامعة القاهرة في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير بيئة تعليمية متعددة الثقافات تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف THE للجامعات الأكثر دولية لعام 2026 يُمثل انعكاسًا مباشرًا لنجاح رؤية مؤسسية واضحة تستهدف ترسيخ مكانة الجامعة كمركز أكاديمي عالمي مفتوح على مختلف الثقافات العلمية.

ولفت إلى أن ما حققته الجامعة ليس مجرد تقدم في ترتيب دولي، بل هو ترجمة حقيقية لقدرتها على بناء شراكات بحثية فاعلة، واستقطاب طلاب وباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم نموذج تعليمي متعدد الثقافات يواكب المعايير الدولية ويُعزز من تنافسية خريجيها على المستوى العالمي.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في منظومة البحث العلمي بالجامعة، خاصة في مجال النشر الدولي والتعاون البحثي المشترك، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم الباحثين وتوفير بيئة بحثية محفزة تُعزز الابتكار وتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.

وتواصل جامعة القاهرة مسيرتها نحو المزيد من التميز من خلال التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز آليات جذب الطلاب الوافدين، وإنشاء الفروع الدولية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولي، ودعم حراك التبادل الطلابي والبحثي، بما يعزز من مكانتها كمنارة علمية إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر، ويؤكد ريادتها كأحد أبرز النماذج الناجحة في تدويل التعليم العالي في المنطقة.

جامعة القاهرة تصنيف Times Higher الجامعات دولية المجتمع العلمي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد