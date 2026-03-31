تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

أعلنت شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، عن إطلاق سيارتها تسلا Model Y L الجديدة، والتي ينصب تركيزها على المساحة العملية والملاءمة اليومية للعائلات.

وأوضحت شركة تسلا الأمريكية أن طول قاعدة العجلات زاد بحوالي 15 سم، كما زاد الطول الإجمالي بحوالي 18 سم، ما ينعكس بشكل واضح على مساحة المقصورة الداخلية.

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات بتكنولوجيا هايبرد .. ماذا تقدم BYD سونج برو الجديدة؟ تويوتا تعزز حضور لاند كروزر 250 بإصدارين جديدين يجمعان بين القوة والرفاهية الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر

ويتمثل أبرز ما يميز السيارة تسلا Model Y L الجديدة في إضافة صف الجلوس الثالث، والذي يمثل حلا عمليا للغاية. واعتمدت تسلا على مقعدين منفصلين في كل صف، بما في ذلك الصف الثاني على شكل مقاعد كابتن، ما يسهل الوصول إلى الصف الثالث ويوفر راحة أكبر للركاب.

وبفضل هذا التوسع الداخلي أصبحت السيارة Model Y L خيارا واضحا للعائلات أو لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية، مع الاحتفاظ بحجم SUV متوسط يمكن التعامل معه بسهولة في الحياة اليومية.

وتم تجهيز السيارة Model Y L الجديدة ببطارية سعة حوالي 82 كيلووات/ساعة تتيح رحلات طويلة دون قلق؛ حيث يصل مدى القيادة حسب الإصدار إلى حوالي 681 كلم، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س خلال نحو 4.5 ثانية.

وفي المقصورة الداخلية، تظل تجربة تسلا النموذجية بتصاميمها البسيطة العصرية، مع شاشة مركزية كبيرة تتحكم في معظم وظائف السيارة وشحن لاسلكي ومنافذ متعددة لكل الصفوف ونظام صوتي عالي الجودة.